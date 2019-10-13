إيطاليا تترشح بجدارة لليورو 2020

تقرير 218

بعد الخيبة الكبيرة التي أصابت المنتخب الايطالي ومحبيه بعدم التأهل لمونديال كأس العالم الماضي، هاهو الأزوري باللون الأخضر العتيق يعود للواجهة من جديد وبقوة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 ويحصد العلامة الكاملة بإحدى وعشرين نقطة من سبع مباريات بعد تفوقه في ملعب الأولومبيكو على المنتخب اليوناني بثنائية نظيفة.

أبطال نسخة 2004 لم يكونوا ضيوفا خجولين وظهرت خطورتهم في هجمة تصدى لها “دوناروما” ببراعة ، بعدها صار الأمر سجال ، هجمة هنا ، وأخرى هناك ، حتى جاءت الدقيقة الثانية والستين التي تحصل فيها الطليان على ضربة جزاء وضعها البرازيلي المولد “جورجينهو” في الشباك ، التي يبدو أنها القشة التي قسمت ظهر الفلاسفة الذين بان عليهم الاستسلام.

واستغل أبناء المدرب “مانشيني” ذلك وحاولوا مضاعفة النتيجة حتى كان لهم ما أرادوا في الدقيقة الثامنة والسبعين عن طريق المهاجم “برنارديسكي” ، ليكون المنتخب الإيطالي ثاني المترشحين بعد المنتخب البلجيكي في كل المجموعات، أما المنتخب اليوناني فقد ظل خامسا للمجموعة بعد هذه الجولة برصيد خمس نقاط.

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