خسر المنتخب الليبي لكرة القدم للاعبين المحليين مباراته الودية، أمام مضيفه المغربي المحلي 2-0، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس السبت، على أرضية الملعب البلدي لبركان.

وسجل المنتخب المغربي هدفه الأول قبل نهاية الحصة الأولى بثلاث دقائق، و عاد المنتخب المغربي ليضاعف النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 82.

