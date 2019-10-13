البرازيل تتعادل وديا مع نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب البرازيلي الودية أمام نظيره النيجيري التي احتضنها الملعب الوطني في سنغافورة.

فرض منتخب السامبا سيطرته منذ البداية على مجريات اللقاء لكن إصابة نيمار المبكرة أربكت حسابات الإطار الفني بقيادة تيتي خاصة بعد أن اضطر إلى مغادرة الملعب، ورغم ذلك واصل البرازيليون ضغطهم على مرمى نيجيريا لكن منتخب النسور الخضراء تمكن من مباغتة دفاعات السامبا وتسجيل أول الأهداف عن طريق جوي اريبو في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا.

في الشوط الثاني استطاع المنتخب البرازيلي تعديل الكفة مبكرا عن طريق كاسيميرو لتمر بعدها الدقائق دون أي تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء الودي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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