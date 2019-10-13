المنتخب الوطني يشد رحاله نحو موريتانيا

يغادر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الليلة باتجاه العاصمة الموريتانية نواكشط لخوض مباراة ودية أمام نظيرهم الموريتاني يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري.

وعلمت “218” أن بعثة المنتخب الوطني ستغادر من مدينة الرباط المغربية في رحلة إلى نواكشط في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت ليبيا.

وتعتبر ودية موريتانيا هي الثانية لفرسان المتوسط بعد أن تعادلوا مع المغرب وديا يوم الجمعة الماضي.

وسيبقى منتخب المحليين في مدينة الرباط المغربية لمواصلة تدريباتهم لمواجهة تونس يوم العشرين من الشهر الجاري في مدينة سلا ضمن إياب التصفيات المؤهلة للشان.

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