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المنتخب الوطني يشد رحاله نحو موريتانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يغادر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الليلة باتجاه العاصمة الموريتانية نواكشط لخوض مباراة ودية أمام نظيرهم الموريتاني يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري.

وعلمت “218” أن بعثة المنتخب الوطني ستغادر من مدينة الرباط المغربية في رحلة إلى نواكشط في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت ليبيا.

وتعتبر ودية موريتانيا هي الثانية لفرسان المتوسط بعد أن تعادلوا مع المغرب وديا يوم الجمعة الماضي.

وسيبقى منتخب المحليين في مدينة الرباط المغربية لمواصلة تدريباتهم لمواجهة تونس يوم العشرين من الشهر الجاري في مدينة سلا ضمن إياب التصفيات المؤهلة للشان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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