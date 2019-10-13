رقدالين تستضيف بطولة ليبيا للكرة الحديدية

بدأ أهالي رقدالين يتقدمهم المجلس البلدي ومشرفو ومنتسبو نادي الطلائع، بتجهيز مقر إقامة الوفود المشاركة في بطولة ليبيا للكرة الحديدية وذلك بعد الحصول على الموافقة لإقامة البطولة من الاتحاد الليبي للعبة.

ويسير العمل وفق جدول زمني وعلى قدم وساق وبإشراف من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية الذي بعث بوفد للوقوف على آخر استعدادات رقدالين للبطولة التي ستقام لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 17 إلى 21 من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة 120 رياضيا يمثلون 24 ناديا من مختلف مدن ومناطق ليبيا وهي الهلال طبرق، ودارنس، والافريقي، والأهلي من درنة، والأهلي مصراتة، والإخاء هون، والصمود غدامس، وغدامس التخصصي، والوحدة، والشروق من الزنتان، وسيدي سليم، والشباب العربي، والشط، وطارق بن زياد، وغوط الشعال من طرابلس، بالإضافة إلى نادي الطلائع رقدالين.

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