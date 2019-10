كشفت تقارير صحفية أن نادي سبورتنغ لشبونة يُفكر في إطلاق اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على ملعب النادي المسمى حالياً خوسيه ألفالادي.

حيث قال فريديريكو فارانداس رئيس لشبونة عن تغيير اسم ملعب النادي:

“إنها فرضية نضعها في اعتبارنا، ونحن سنكون فخورين بها”.

وتابع:

“رونالدو سيظل دائما أحد أعظم رموز تاريخ نادينا ونفخر بارتباط اسم رونالدو بنا، وأن اسم أفضل لاعب في العالم يتم دمجه مع سبورتنغ لشبونة”.

هذا ويفكر لشبونة في أكثر من اسم للملعب النادي مثل CR7 Arena أو ملعب كريستيانو رونالدو.

يُشار إلى أن بداية مسيرة صاروخ ماديرا الكروية كانت في سبورتنغ لشبونة، وشارك مع الفريق الأول موسماً واحداً فقط، قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد مطلع موسم 2004-2005، ويبدأ تألقه الحقيقي.

The post نادي لشبونة يُفكر في إطلاق اسم «كريستيانو رونالدو» على ملعبه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا