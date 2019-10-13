“قنيور” يتأهل رسميا لاولمبياد طوكيو

أخبار ليبيا 24 – خاص

بات البطل الليبي “حسين قنيور ” أول رياضي ليبي يتأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020 .

وجاء هذا الانجاز بعد نجاح “قنبور ” في اجتياز تصفيات أفريقيا في لعبة التجديف التي احتضنتها العاصمة التونسية على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين .

وسجل البطل الليبي خلال التصفيات النهائية 2020 بزمن وقدره 7:38:42 دقيقة.

وتأهل “قنبور” في فئة الفردي كبار رفقة 5 قوارب لمنتخبات مصر وزمبابوي وساحل العاج وبنين أما في فئة زوجي الرجال تأهل منتخب الجزائر أما في فئة زوجي البنات منتخب تونس.

وبالرغم من حداثة اللعبة في ليبيا إلا أن العمل الذي قام به الاتحاد الليبي للعبة واضح من خلال النتائج المسجلة .

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