هولندا وألمانيا تواصلان التألق بتصفيات اليورو

حققت هولندا فوزها الخامس بالتصفيات بعدما عادت بالفوز على منتخب بلاروسيا بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب دينامو ستاديوم لتقترب خطوة من التأهل لبطولة الأمم الأوروبية.

وافتتح لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم أهداف المباراة للطواحين في الدقيقة الثانية والثلاثين برأسية متقنة ، ليعود اللاعب ذاته ويضاعف تقدم أبناء المدرب رومان كومان قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض لتقليص الفارق وهو ماحصل في الدقيقة الرابعة والخمسين عن طريق ستانيسلو دراهون.

لترفع هولندا رصيدها إلى خمس عشرة نقطة متساوية مع ألمانيا في صدارة المجموعة بينما توقفت بلاروسيا عند أربع نقاط في المركز ما قبل الأخير، وعادت ألمانيا بفوز مستحق من نظيرتها إستونيا بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي استضافها ملعب لي كوك أرينا لتواصل صدارتها للمجموعة الثالثة بالشراكة مع هولندا.

ورغم طرد إيمري تشان لاعب وسط المنتخب الألماني في أول ربع ساعة إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل من دون أهداف، وفي الشوط الثاني افتتح لاعب الوسط إلكاي غاندوغان أهداف المباراة في الدقيقة الحادية والخمسين، وبعدها بست دقائق عاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني، لينهي المهاجم تيمو فيرنر ثلاثية المانشافت في الدقيقة الحادية والسبعين.

لتواصل ألمانيا صدارتها للمجموعة بفارق الأهداف عن هولندا وبرصيد خمس عشرة نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثالث لتقترب ألمانيا من بلوغ النهائيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية