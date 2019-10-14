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بولندا “رابع منتخب” يتأهل إلى أمم أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باتت فريق بولندا رابع منتخب يضمن وجوده في بطولة الأمم الأوروبية الصيف القادم بعدما تغلبتْ بصعوبة على ضيفتها مقدونيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بالملعب الوطني بالعاصمة وارسو.

وافتتح البديل بريميسلاف فرانكوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والسبعين، لينهي مهاجم نابولي الإيطالي آركاديوز ميليك أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثاني قبل عشر دقائق من نهاية المباراة .

لترفع بولندا رصيدها إلى تسع عشرة نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النمسا وتلتحق بولندا بكل من بلجيكا وإيطاليا إضافة إلى روسيا الذين ضمنوا تأهلهم إلى اليورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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