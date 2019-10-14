بولندا “رابع منتخب” يتأهل إلى أمم أوروبا

باتت فريق بولندا رابع منتخب يضمن وجوده في بطولة الأمم الأوروبية الصيف القادم بعدما تغلبتْ بصعوبة على ضيفتها مقدونيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بالملعب الوطني بالعاصمة وارسو.

وافتتح البديل بريميسلاف فرانكوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة والسبعين، لينهي مهاجم نابولي الإيطالي آركاديوز ميليك أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثاني قبل عشر دقائق من نهاية المباراة .

لترفع بولندا رصيدها إلى تسع عشرة نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النمسا وتلتحق بولندا بكل من بلجيكا وإيطاليا إضافة إلى روسيا الذين ضمنوا تأهلهم إلى اليورو.

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