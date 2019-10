المتوسط:

بدأ المنتخب الليبي لكرة القدم أولى تدريباته في العاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك استعدادا لخوض المباراة الدولية الودية مع المنتخب الموريتاني غدا الثلاثاء .

وتأتي إقامة المباراة الودية ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة على واجهتي تصفيات الشأن والكان .

