المنتخب البولندي يلتحق بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية

استطاع المنتخب البولندي تحقيق فوز ثمين على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات يورو 2020.

حيث سجل هدفي بولندا كل من بيرزيميسلاف فرانكوفسكي وأركاديوز ميليك.

وضمن المنتخب البولندي بهذا الفوز صعوده إلى نهائيات يورو 2020 قبل جولتين من نهاية التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب النمسا، فيما تجمد رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند 11 نقطة، ليظل في المركز الرابع.

هذا ولحق المنتخب البولندي بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، بعد أن سبقه لهذا الإنجاز كل من منتخبات بلجيكا وإيطاليا وروسيا.

