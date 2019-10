نادي برشلونة يبحث عن خليفه لهدافه الأوروغوياني لويس سواريز

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لكرة القدم يبحث حالياً عن مهاجم لخلافة هدافه الأوروغوياني لويس سواريز.

حيث أن المهاجم الدولي الأوروغوياني البالغ 32 عاماً، قد يرحل عن برشلونة في أي لحظة ولتعويضه تُخطط إدارة الفريق الكتالوني للتعاقد مع واحد من الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، أو البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لاعب نادي ليفربول.

هذا وارتبط راشفورد بالانضمام إلى البارسا في الموسم الماضي، حتى أنه أجرى مفاوضات مع النادي الكتالوني لكنها لم تكلل بالنجاح، ليقرر بعدها ابن الـ21 عاماً، في يوليو الماضي، توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

