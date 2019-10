المتوسط:

فاز فريق كرة الصالات بنادي مصر المقاصة، على منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على صالة المؤسسة العمالية بشبرا، في إطار استعدادات المقاصة لانطلاق مسابقة الدوري الأسبوع المقبل.

سجل أهداف المقاصة محمد كوكي (هدفين)، وإسلام شلبي وأحمد عبد القادر موزة، بينما سجل هدف ليبيا الوحيد أحمد العبادي.

وقدم لاعبو المقاصة مباراة جيدة على المستويين البدني والفني، وظهروا في حالة جيدة خلال سير اللقاء.

وأبدى خالد محمود المدير الفني للمقاصة، رضاه التام بالتجربة الودية، مؤكدًا أنها قوية وخير استعداد للفريق قبل انطلاق الدوري.

وأضاف أن المقاصة يسعى جاهدًا للظهور بصورة جيدة من أجل الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي، في ظل دعم إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، لفريق الصالات، حتى وصل للقمة بالمنافسة على بطولة العالم للأندية في السنوات الماضية.

The post «صالات مصر المقاصة» يهزم منتخب ليبيا برباعية وديًا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية