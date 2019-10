لاعبو تركيا يتحدون العقوبات المحتملة ويدعمون جيشهم على طريقتهم في مباراة فرنسا (فيديو)

أدى لاعبو منتخب تركيا التحية العسكرية، احتفالا بهدف التعادل أمام مستضيفهم فرنسا (1-1) في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وسجل كان ياهان، هدف التعادل في الدقيقة 82، حيث تجمع سبعة لاعبين من المنتخب بالقرب من منطقة تسديدة الركلة الركنية، ليضعوا اليد اليمنى على الجبهة، في إشارة منهم لدعم الجنود الأتراك المشاركين في الهجوم التركي على الأكراد في سوريا.

— PHARMACIST (@SyedMoh21561760) October 14, 2019