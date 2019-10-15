الليبي هيثم فياض يتأهل لنصف نهائي الرمي بدقة ببطولة أفريقيا للكرة الحديدية

تأهل اللاعب الليبي هيثم فياض إلي نصف نهائي الرمي بدقة في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية التي تتواصل فعالياتها بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتأهل فياض إلي نصف النهائي بعد إحرازه الترتيب الثاني في التصفيات، بعد أن حقق اللاعب ترتيبًا متقدمًا في منافسات الجولة الأولى للرمي بالدقة ليحصد 8 نقاط.

يذكر أن الترتيب الأول لتونس بـ 15 نقطة والثالث للمغرب بـ 6 نقاط والرابع للمغرب بـ 4 نقاط

وافتتحت يوم الجمعة الماضي، البطولة الأفريقية الأولى للكرة الحديدية (تخصص _ طويل) بدولة المغرب، بمدينة الدار البيضاء، والتي ستستمر حتى 16 أكتوبر الجاري.

وأسفرت نتائج القرعة التي أجريت في تخصص طويل كبار، عن تواجد منتخبنا في مجموعة قوية تضم منتخبات تونس والمغرب وموريتانيا في الزوجي.

أما في الفردي فأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا الوطني مع منتخبات تونس والمغرب ومالي، وبالنسبة للمركب أسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني مع منتخبات مالي والنيجر وموريتانيا.

الجدير بالذكر أن بطولة أفريقيا للكرة الحديدية، ستكون مؤهلة لبطولة العالم بتركيا التي ستقام خلال شهر نوفمبر القادم.

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