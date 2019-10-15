السباحان “الفلاح وقطاط” ينجحان في عبور خليج البمبة لمسافة 40 كم

نجح السباحان الليبيان حماد الفلاح وعزالدين قطاط، اليوم الاثنين، في الفوز بتحد جديد بالسباحة في المياه المفتوحة، وذلك بعبور خليج البمبة والتي تصل مسافته لنحو 40 كم.

وكان السباحان الفلاح من نادي الهلال، وقطاط من النادي الأهلي ببنغازي، قد انطلقا في السادسة صباح اليوم بمنطقة أم الرزم من أجل عبور خليج البمبة وقد نجحا في ذلك.

يشار إلى أن محاولة عبور خليج البمبة من قبل السباحين الفلاح وقطاط هي تجربة جديدة للاتحاد الفرعي للسباحة بمدينة بنغزي حيث تبدأ من منطقة أم الرزم مرورا بمنطقة التميمي وصولا إلى عين الغزالة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الفرعي للسباحة بمدينة بنغازي هو المشرف على السباق تحت إدارة الحكام خالد نجم وأبوبكر الغرياني ومبارك خميس وفرج بلقاسم.

يذكر أن الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بمدينة بنغازي يتولى رئاسته خالد المقصبي وهو أحد أبرز الشخصيات الرياضية ببنغازي حيث نجح في إقامة وتنظيم العديد من النشاطات والمسابقات الرياضية.

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