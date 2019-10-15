تعرف على التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا الوطني في مواجهة موريتانيا اليوم

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية أمام نظيره الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب شيخا ولد بيديا في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة للفرسان.

وكان المدرب المخضرم جلال الدامجة، المدير الفني لمنتخبنا، قد أعلن عن قائمة تضم 16 لاعبا نظرا لغياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وظروف خاصة فضلا عن بقاء عدد من لاعبي منتخب المحليين في المغرب.

ووفقا للقائمة التي اصطحبها الدامجة إلى العاصمة نواكشوط فمن المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيلة تضم كل من:

في حراسة المرمى: عبدالجواد رزق

في خط الدفاع : أحمد التربي – ناجي دراء – على معتوق – محمود عكاشة

في خط الوسط : مهند بوعجيلة – ربيع الشادي – محمد صولة – مؤيد اللافي

في خط الهجوم: مفتاح طقطق – أنيس السلتو

يذكر أن مباراة منتخبنا أمام موريتانيا هي الثالثة بعدما واجه منتخبي المغرب والمغرب للمحليين، حيث تأتي تلك المواجهات القوية في إطار استعدادات الفرسان لمباراة الإياب أمام المنتخب التونسي للمحليين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2020، وذلك يوم 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية.

كما يستعد منتخبنا الوطني الأول لمواجهة نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية “كان 2021” بالكاميرون.

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