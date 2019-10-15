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منتخبنا لكرة الصالات يلتقي مصر المقاصة ودياً استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تستضيف قاعة المؤسسة العُمالية “بحي شُبرا الخيمة ” بالعاصمة المصرية القاهرة، اللقاء الودي الثاني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات مع بطل الدوري المصري فريق “مصر المقاصة “.

وكان منتخبنا داخل الصالات قد خاص مباراة ودية أمام نظيره فريق ميتْ عُقبه المصري والذي تفوق فيه منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأتي هذه المباراة الودية الثانية ، في إطار استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المنتخب الجزائري نهاية شهر أكتوبر الجاري ، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية داخل الصالات المغرب 2020 .

يشار إلى أنه من المقرر أن يتأهل 3 من المنتخبات المشاركة ضمن نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2020 بالمغرب، إلى كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات، سبق له التتويج ببطولة العرب وكانت له مشاركة في مونديال العالم بالبرازيل العام 2008.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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