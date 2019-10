إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تمنع نيمار من دخول الملاعب لأربعة أسابيع

كشف نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم أن نجمه البرازيلي نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب إصابة تلقاها خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا.

حيث خرج نيمار مبكراً بعد أن شعر بالألم في العضلة الخلفية لم يستطع على إثرها إكمال المباراة، التي جرت يوم الأحد في سنغافورة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

هذا وأوضح نادي العاصمة الفرنسية أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة أظهرت معاناته من إصابة في أعلى العضلة الخلفية للفخذ، وتم تشخيص الإصابة بالرنين المغناطيسي، على أن يجرى له تقييم طبي جديد خلال ثمانية أيام.

