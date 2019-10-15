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وفد من رقدالين يلتقي رئيس هيئة الشباب والرياضة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وفد من مدينة رقدالين ضم عضو مجلس النواب عن المدينة ورئيس نادي الطلائع وبعضا من شباب المدينة مع رئيس هيئة الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة بشير القنطري.

وناقش الوفد خلال اللقاء الذي تم اليوم الثلاثاء جملة من المشاكل التي تواجه نادي الطلائع والقطاع الرياضي والشباب في المنطقة والحلول المنسبة لها.

وقام الوفد في نهاية الزيارة بتكريم القنطري وشكره على دعمه لنادي الطلائع والمدينة بشكل عام، كما تم توجيه دعوة رسمية له من أجل حضور بطولة ليبيا للكرة الحديدية التي ستحتضنها مدينة رقدالين في الفترة مابين السابع عشر إلى الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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