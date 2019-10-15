وفد من رقدالين يلتقي رئيس هيئة الشباب والرياضة

التقى وفد من مدينة رقدالين ضم عضو مجلس النواب عن المدينة ورئيس نادي الطلائع وبعضا من شباب المدينة مع رئيس هيئة الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة بشير القنطري.

وناقش الوفد خلال اللقاء الذي تم اليوم الثلاثاء جملة من المشاكل التي تواجه نادي الطلائع والقطاع الرياضي والشباب في المنطقة والحلول المنسبة لها.

وقام الوفد في نهاية الزيارة بتكريم القنطري وشكره على دعمه لنادي الطلائع والمدينة بشكل عام، كما تم توجيه دعوة رسمية له من أجل حضور بطولة ليبيا للكرة الحديدية التي ستحتضنها مدينة رقدالين في الفترة مابين السابع عشر إلى الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

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