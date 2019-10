على حساب المنتخب البرتغالي.. أوكرانيا تتأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا 2020

تمكن منتخب أوكرانيا من حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه البرتغالي بنتيجة 2-1 أمس الاثنين على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

حيث أحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجمين، رومان ياريمتشوك، وأندريه يارمولينكو، بينما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف بلاده الوحيد من ضربة جزاء، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الاحترافية سواء مع منتخب البرتغال أو الأندية التي لعب في صفوفها.

هذا ورفع منتخب أوكرانيا رصيده، بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة خلال 7 مباريات، في صدارة المجموعة الثانية، ليصبح بعيداً عن متناول وصيفه البرتغالي، بعد أن توقف رصيد عند 11 نقطة.

