المنتخب الإنجليزي يسحق مُضيفه البلغاري بسداسية نظيفة

سحق المنتخب الإنجليزي شباك مضيفه البلغاري بستة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما أمس الاثنين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

حيث حملت سداسية منتخب الأسود الثلاثة توقيع كل من ماركوس راشفورد وروس باركلي ورحيم ستيرلينغ وهاري كين.

هذا وانفرد منتخب إنجلترا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، مبتعداً بفارق 3 نقاط عن وصيفه التشيكي، ويليهما في المركز الثالث منتخب كوسوفو.

