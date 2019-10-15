النصر يُكثف استعداداته لمواجهة برولاين الأوغندي

يواصل ممثل ليبيا الوحيد في القارة الأفريقية النصر هذه الأيام تدريباته اليومية في مقره بمنطقة البركة قبل التحول إلى مصر استعدادا لمواجهة برولاين الأوغندي لحساب الدور الإثنين والثلاثين مكرر من الكونفدرالية بجميع لاعبيه عدا المصابين والملتحقين بصفوف منتخب المحليين.

وسيغادر الفريق إلى مصر في العشرين من شهر أكتوبر الحالي على أن تقام مباراة الذهاب في السابع والعشرين من الشهر ذاته في ملعب الإسكندرية.

وأنصفت القرعة النصر بتجنبيه أندية من طراز نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري ودجوليبا المالي ووضعته أمام منافس متواضع ينبغي أن يكون في المتناول.

المعطيات قبل بداية الصافرة وضعت النصر بنسبة كبيرة في المجموعات لكن الأدغال الأفريقية تشتهر دائما بالمفاجأت المفزعة.

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