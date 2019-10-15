الفرسان في اختبار ودي جديد أمام موريتانيا

في اختبار ودي جديد يلتقي المنتخب الوطني نظيره الموريتاني بملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وسط غياب مجموعة من أبرز لاعبيه على رأسهم حمدو الهوني نجم الترجي والمعتصم المصراتي ومحمد الترهوني واحمد بن علي وسند الورفلي.

ويسعى الدامجة للاستفادة من نوعية هذه المباريات لخلق الانسجام بين اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة للفرسان أمام المنتخب التونسي منتصف شهر نوفمبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كما سيكون هذا اللقاء هو التحضير الأخير لمنتخب المحليين قبل مواجهة تونس في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

وبعد هذا اللقاء ستغادر بعثة المنتخب الوطني للمحليين إلى المغرب بينما سيلتحق اللاعبون المحترفون بأنديتهم قبل العودة للتجمع مجددا الشهر القادم.

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