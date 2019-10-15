فرنسا تتعادل مع تركيا في تصفيات اليورو

فرنسا بطلة العالم الساعية للتأهل لليورو في الصدارة استضافت المنتخب التركي الذي بدوره هزمها في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين دون مقابل ويتساوى معها على صعيد النقاط.

واقترب أنطوان غريزمان من افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة لكن الحارس التركي تصدى لها، وفي الشوط الثاني وبعد دخول المهاجم أولفييه جيرو سجل المنتخب الفرنسي هدفه الأول في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريقه ليتقدم منتخب الديوك بالهدف الأول.

تقدم لم يدم طويلا حيث عدل المنتخب التركي النتيجة عن طريق كان ايهان مستفيدا من عرضية لاعب ميلان هاكان تشان أوغلو.

بعدها حاول المنتخب الفرنسي خطف هدف الفوز لكن المنتخب التركي دافع عن حظوظه حتى الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بتعادل أضاف لرصيد المنتخبين نقطة حيث وصلت فرنسا للنقطة التاسعة عشرة في الصدارة تليها تركيا بفارق الأهداف.

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