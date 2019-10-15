“المرابطون” يواجهون الفرسان في نواكشوط

تقرير 218

سيحتضن ملعب شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مباراة المنتخب الوطني الأول ومضيفه الموريتاني فهي الثانية التي سيخوضها فرسان المتوسط تحضيرا لمواجهة تونس في تصفيات الكان في نوفمبر المقبل، فبعد التعادل أمام المغرب في وجدة الأيام الماضية هاهم أبناء الدامجة سيخوضون اختبارا أمام منتخب تواجد في أمم أفريقيا الماضية بامتياز لكن نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة.

ودخل المرابطون معسكرا للاستعداد لمواجهة الفرسان لحساب أيام الفيفا، بتواجد اللاعبين المحليين فقط، حيث خاض المنتخب الأول مباراة ودية قبل أيام أمام منتخب المحليين وانتهت بفوز المنتخب الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .

وسيكون اعتماد المدرب مارتينز كورينتين على ثلاثة وعشرين لاعبا استدعاهم للفترة المقبلة وعلى رأسهم آداما با لاعب نهضة بركان المغربي ، وبابكر ابيگيلي لاعب نواذيبو، أما مدافع ليفانتي الإسباني عالي أعبيد فتأكد خروجه من حسابات المنتخب بسبب الإصابة، كما قد يلتحق به مدافع الدفاع الجديد المغربي بكاري أنجاي .

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الثالث والعشرين في القارة الأفريقية ويتأخر عن منتخبنا الوطني بمركز واحد في مراكز تصنيف القارة السمراء. مواجهة ستكشف استعدادات المرابطين للمرحلة الجدية من تصفيات أمم أفريقيا لتكرار إنجاز نسخة الكان الماضي في الملاعب المصرية.

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