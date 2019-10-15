“الأسود الثلاثية” تضع قدما في يورو 2020

وضعت إنجلترا قدما في أمم أوروبا بعدما عادت بفوز كاسح من بلغاريا بسداسية نظيفة على ملعب فاسيل ليفسكي ستاديوم بالعاصمة صوفيا.

وافتتح ماركوس راشفورد أهداف المباراة منذ الدقيقة السابعة بطريقة رائعة، ليعزز لاعب وسط تشيلسي روس باركلي التقدم بهدفين في الدقيقتين العشرين والثانية والثلاثين على التوالي.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن رحيم ستيرلينغ من إضافة الهدف الرابع، ليعود ستيرلينغ ويعزز تقدم منتخب الأسود الثلاثة بالهدف الخامس في الدقيقة التاسعة والستين، قبل أن يختتم المهاجم هاري كين سداسية إنجلترا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى خمس عشرة نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك الثانية وكوسوفو صاحبة المركز الثالث لتقترب خطوة إضافية من التأهل لأمم أوروبا الصيف القادم.

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