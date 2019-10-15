نيمار يتعرض لإصابة جديدة ويُربك حسابات سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة أربعة أسابيع ليتلقى النادي الفرنسي ضربة قوية بإصابة أحد نجومه.

وأصدر النادي الباريسي بيانا أعلن فيه أن نيمار تعرض لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر وبعد الفحوصات الطبية تأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير، وكان نيمار قد غادر مباراة المنتخب البرازيلي أمام نيجيريا بعد اثنتي عشرة دقيقة من انطلاقها.

وتعد الإصابة التي تعرض لها نيمار هي 14 منذ انضمامه لبطل فرنسا منذ صيف عام 2017، ومن المتوقع أن يكون النجم البرازيلي متاحا للمدرب توماس توخيل في مباراة الفريق أمام ريال مدريد بدوري الأبطال في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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