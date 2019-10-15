أوكرانيا تفاجئ البرتغال وتتأهل للعرس الأوروبي

استضافت أوكرانيا البرتغال على ملعب أولمبيسكي بالعاصمة كييف والطريق ممهد أمامها للتأهل إلى أمم أوروبا بعد تصدرها المجموعة الثانية بجدارة.

ودخل أبناء المدرب أندريه شيفشينكو مبكرا أجواء قمة المجموعة، فمواجهة أبطال النسخة الأخيرة يعد أصعب اختبار رغم الابتعاد عنها بفارق مريح من النقاط .

وانتظر رومان ياريمتشوك ست دقائق فقط ليفتتح أهداف المباراة بعد رأسية تصدى لها الحارس روي باتريسيو معلنا وضع أوكرانيا لأقدامها في النسخة المقبلة من اليورو وسط فرحة من شيفشينكو وحسرة من الدون .

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم وسيطرتهم للمباراة ليضاعف أندري يارمولينكو التقدم في الدقيقة السابعة والعشرين بعد عرضية من الجهة اليسرى شقت طريقها أمام دفاع أبطال القارة، بعدها اقتربت البرتغال من تقليص الفارق في أكثر من مناسبة لكنها وجدت جدارا دفاعيا وحارسا عملاقا .

وفي الشوط الثاني كرستيانو رونالدو كان السباق بتهديدات كادت أن تهز شباك الأوكران، إلى أنْ جاءت الدقيقة الثانية والسبعون موعد إعلان الحكم ركلة جزاء تمكن الدون من إحرازها والدخول إلى موسوعة السبعمئة هدف في مسيرته الكروية إلا أن الهدف لم يكن كافيا للبرتغال التي لاتزال موجودة في المركز الثاني للمجموعة بإحدى عشرة نقطة فيما رفعت أوكرانيا رصيدها إلى تسع عشرة نقطة وتبتعد في الصدارة ولتلتحق بركب المتأهلين إلى اليورو.

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