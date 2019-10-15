اخبار الرياضة

العراق تهزم كمبوديا في تصفيات آسيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز المنتخب العراقي على المنتخب الكمبودي فوق أرضه وبين جماهيره بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم 2020.

وسجل الهدف الأول للعراق إبراهيم بايش في الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني مهند علي في الدقيقة 41، والهدف الثالث كان من إمضاء أمجد عطوان كاظم في الدقيقة 57، واختتم أحمد إبراهيم الرباعية في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من ثلاث مبارايات، يليه المنتخب الإيراني بست نقاط لكن من مبارتين، فيما تذيل المنتخب الكمبودي ترتيب المجموعة بعد أن تحصل على نقطة يتيمة من أربع مباريات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك