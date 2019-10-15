العراق تهزم كمبوديا في تصفيات آسيا

فاز المنتخب العراقي على المنتخب الكمبودي فوق أرضه وبين جماهيره بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم 2020.

وسجل الهدف الأول للعراق إبراهيم بايش في الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني مهند علي في الدقيقة 41، والهدف الثالث كان من إمضاء أمجد عطوان كاظم في الدقيقة 57، واختتم أحمد إبراهيم الرباعية في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من ثلاث مبارايات، يليه المنتخب الإيراني بست نقاط لكن من مبارتين، فيما تذيل المنتخب الكمبودي ترتيب المجموعة بعد أن تحصل على نقطة يتيمة من أربع مباريات.

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