فلسطين والسعودية يتعادلان في تصفيات آسيا

حسم التعادل السلبي المباراة التاريخية بين المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني التي أقيمت على أرضية ملعب فيصل الحسيني في رام الله التي يزروها المنتخب السعودي لأول مرة، بعد أن كانت المباريات بينهم في السابق تقام على أرض محايدة.

وأقيمت المباراة لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم 2020.

وبعد هذا التعادل يكون المنتخب السعودي قد حصد خمس نقاط خلف متصدر المجموعة المنتخب الأوزباكستاني بست نقاط من ثلاث مباريات، فيما جاء المنتخب الفلسطيني ثالثا برصيد أربع نقاط بنفس عدد المباريات.

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