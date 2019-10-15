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فلسطين والسعودية يتعادلان في تصفيات آسيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل السلبي المباراة التاريخية بين المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني التي أقيمت على أرضية ملعب فيصل الحسيني في رام الله التي يزروها المنتخب السعودي لأول مرة، بعد أن كانت المباريات بينهم في السابق تقام على أرض محايدة.

وأقيمت المباراة لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم 2020.

وبعد هذا التعادل يكون المنتخب السعودي قد حصد خمس نقاط خلف متصدر المجموعة المنتخب الأوزباكستاني بست نقاط من ثلاث مباريات، فيما جاء المنتخب الفلسطيني ثالثا برصيد أربع نقاط بنفس عدد المباريات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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