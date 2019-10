المنتخب الليبي يتعادل مع نظيره الموريتاني في نواكشوط

المتوسط:

انتهت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مع نظيره الموريتاني بالتعادل دون أهداف.

وأقيمت المباراة على ملعب شيخا بيديا في نواكشوط العاصمة ضمن استعدادات كلا المنتخبين لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في نوفمبر المقبل، حيث تنتظر المنتخب الموريتاني مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي في الدار البيضاء في مستهل مشواره، بينما المنتخب الليبي ينتظره مواجهة لا تقل قوة أمام منتخب تونس في تونس في الجولة الأولى من التصفيات.

