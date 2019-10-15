المنتخب الوطني يتعادل أمام موريتانيا وديا

انتهت مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب موريتانيا بالتعادل بدون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بملعب شيخيا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط وذلك تحضيراً لخوض المواجهة أمام تونس ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ودخل المدرب جلال الدامجة بتشكيلة مغايرة للمباراة الأخيرة أمام المغرب قبل أيام، حيث اعتمد على عدة لاعبين أبرزهم الحارس عبد الجواد رزق والمدافع أحمد التربي ومحمود عكاشة إضافة إلى ربيع الشادي في خط الوسط ومهند إيتو والمهاجم صالح الطاهر.

وحاول المنتخب الوطني الوصول لشباك “المرابطين” في الشوط الأول، والذي شهد تألق الحارس عبد الجواد رزق ومدافعي المنتخب في عدة هجمات للمنتخب الموريتاني، وفي بداية الشوط الثاني اقترب المهاجم صالح الطاهر من افتتاح التسجيل إلا أن رأسيته اقتربت من شباك حارس أصحاب الأرض، ولم تشهد المباراة أي روح عالية وقتالية لفرسان المتوسط في أغلب فتراتها.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل قبل أيام أمام المنتخب المغربي في مباراة ودية بهدف لمثله بمدينة وجدة المغربية تحضيراً لتصفيات الشان.

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