اخبار الرياضة

تعادل سلبي يحسم ودية ليبيا وموريتانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل السلبي 0-0 ودية منتخب ليبيا لكرة القدم ومضيفه الموريتاني في المباراة التي احتضنها ملعب “شيخا ولد بيديا” اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط.

ولم يظهر المنتخب الليبي بالشكل المطلوب في الشوط الأول حيث خلق أصحاب الأرض أكثر من فرصة نجح الحارس جواد رزق في التصدي لها .

وفِي الشوط الثاني تحسن أداء ليبيا وكادت أن تتقدم بالنتيجة ولكن الرعونة والتسرع كانت واضحة في أداء لاعبي ليبيا .

وهذا اللقاء هو الثاني للمنتخب الليبي خلال فترة تحضيراته لتصفيات الشان حيث تعادل الجمعة الماضية أمام المغرب 1-1.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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