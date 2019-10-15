بنغازي تحتضن بطولة “محمد مخلوف” للقوة البدنية

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الليبي للقوة البدنية اليوم الثلاثاء عن استعداداته لإقامة بطولة مفتوحة تحمل اسم فقيد الرياضة ومؤسس لعبة القوة البدنية في ليبيا “محمد مخلوف”.

وأوضح رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي أن البطولة ستقام خلال 26 و 27 من شهد ديسمبر المقبل على أرضية مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

وأضاف الشويهدي لـ”أخبار ليبيا24″ أن البطولة ستكون مفتوحة و يسمح لجميع الجنسيات للمشاركة فيها.

ويعتبر اتحاد القوة البدنية من أنشط الاتحادات الرياضية في ليبيا حيث نظم عديد البطولات والمنافسات في اللعبة

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