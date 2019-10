المنتخب الجزائري يواصل نتائجه القوية ومحرز يتألق أمام كولومبيا

استمر النجم الجزائري رياض محرز بمواصلة إبداعاته مع منتخب بلده وقاده لتحقيق فوز عريض على كولومبيا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب بيار موروا في مدينة ليل الفرنسية.

حيث فرض محرز نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر.

هذا وافتتح منتخب الجزائر بعدما هيأ محرز كرة لزميله بغداد بونجاح، الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

وعزز محرز بعد خمس دقائق تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للجزائر.

ويواصل منتخب الجزائر بهذا الفوز نتائجه القوية والمبهرة هذا العام، والذي توج فيه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

