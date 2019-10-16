“قدامى المروج” يُتوّجون بكأس دوري قدامى الرياضيين

أسدل الستار في طبرق على بطولة دوري قدامى الرياضيين بتتويج قدامى المروج بلقب البطل بعد فوزهم على قدامى الصقور بهدفين مقابل هدف وسط حضور جماهيري ومتابعة من رئيس الاتحاد العسكري اللواء هاشم بورقعة وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.

بطولة القدامى نظمها الاتحاد الرياضي العسكري تحت شعار”الرياضة تجمعنا” حيث جمعت فعلا قدامى اللاعبين في دوري استمر أسبوعين تخللهما تنافس شريف وسادته روح رياضية على بساط ملعب الصقور.

ويُشرف على تنظيم الدوري الاتحاد الرياضي العسكري التابع للقيادة العامة للجيش وشاركت عدة أندية من شرق البلاد، وتوج قدامى المروج بالبطولة بعد فوزهم على قدامى الصقور بهدفي صالح صميده وسليمان عبدالصادق الملقب بمارادونا، ضمن النهائي الذي عاد بالذاكرة إلى صولات وجولات الكرة الليبية حقبة الثمانينيات والتسعينيات .

وفي ختام البطولة وزعت الشهائد والكؤوس على مستحقيها وأسدل الستار على عرس كروي كان شعاره الرياضة تجمعنا.

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