الكوني: ارتباطات رسمية غيّبت “الثلاثي الدولي” عن ودية موريتانيا

غاب عن مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره الموريتاني أمس الثلاثي الدولي حمدو الهوني وأحمد بن علي وسند الورفلي.

وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الكرة محمد الكوني لـ218 إن سبب غياب الثلاثي الدولي جاء بناء على طلب منهم بسبب ارتباط أنديتهم بمباريات رسمية الأيام المقبلة.

ووافق الإطار الفني للمنتخب الوطني على طلب الثلاثي الدولي خاصة أن الهوني والورفلي وبن علي قد شاركوا في مباراة المغرب منذ البداية وقدموا أداء جيدا إضافة إلى أن الدامجة رغب في إعطاء الفرصة للاعبين آخرين لتمثيل المنتخب في ودية موريتانيا.

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