الهفوات الدفاعية تتسبب في خسارة المنتخب المغربي أمام الغابون

خسر المنتخب المغربي لكرة القدم بنتيجة 3-2 أمام ضيفه الغابوني، في مباراة ودية جمعتهما أمس الثلاثاء على أرضية الملعب الكبير في طنجة، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

حيث بادر الغابونيون بافتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعب سالم بوبندزا، بعد استغلاله هفوة دفاعية في الخط الخلفي للمنتخب المغربي.

وتمكن المنتخب المغربي بعد عشرة دقائق من تعديل النتيجة، بهدف حمل توقيع القائد نور الدين أمرابط.

كما وضع دينس بوانكا منتخب الغابون في المقدمة مجدداً، بعدما استثمر هفوة دفاعية فادحة من المدافع المغربي جواد الياميق.

هذا واحتسب الحكم السنغالي عيسى سي، ركلة جزاء لأسود الأطلس سجلها مرابط بنجاح، وبعد ضغط منتخب الغابون أحرز الظهير الأيمن لمنتخب المغرب عصام الشباك، هدفاً بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لمصلحة الفهود الغابونية.

