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محرز يقود الجزائر لفوز كبير على كولومبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت الجزائر بقيادة مدربها جمال بلماضي نتائجها الإيجابية في الفترة الأخيرة بعدما تغلبت على كولومبيا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب بيار مورا بمدينة ليل في فرنسا.

وافتتح ثلاثية محاربي الصحراء المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الخامسة عشرة، ليعزز نجم المنتخب رياض محرز النتيجة للخضر في الدقيقة العشرين، قبل أن يعود محرز ويختتم الثلاثية في الدقيقة الخامسة والستين.

وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات “الخضر” لتصفيات أمم أفريقيا حيث سيواجه زامبيا في الرابع عشر من نوفمبر المقبل قبل السفر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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