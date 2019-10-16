محرز يقود الجزائر لفوز كبير على كولومبيا

واصلت الجزائر بقيادة مدربها جمال بلماضي نتائجها الإيجابية في الفترة الأخيرة بعدما تغلبت على كولومبيا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب بيار مورا بمدينة ليل في فرنسا.

وافتتح ثلاثية محاربي الصحراء المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الخامسة عشرة، ليعزز نجم المنتخب رياض محرز النتيجة للخضر في الدقيقة العشرين، قبل أن يعود محرز ويختتم الثلاثية في الدقيقة الخامسة والستين.

وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات “الخضر” لتصفيات أمم أفريقيا حيث سيواجه زامبيا في الرابع عشر من نوفمبر المقبل قبل السفر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات.

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