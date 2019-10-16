لاروخا تخطف بطاقة التأهل إلى اليورو

شهدت المجموعة السادسة من تصفيات اليورو مواجهة بين المتصدرة إسبانيا ومضيفتها السويد على ملعب فرينديز أرينا بالعاصمة ستوكهولم، فبعد التعادل أمام النرويج في الجولة الماضية هاهي إسبانيا تبحث عن ضمان التأهل إلى اليورو .

ووصل منتخب لاروخا منذ الدقائق الأولى إلى مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة عبر تياجو الكانتارا ومورينو إلا أن الحارس روبن أولسن تألق في إبعاد محاولات الإسبان، فيما اقتربت السويد من افتتاح أهداف قمة المجموعة برأسية أبعدها الحارس دي خيا .

ومع انطلاق الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الخمسين افتتح ماركوس بيرج التسجيل للمنتخب الإسكندنافي بعد عدد من الفرص الضائعة، بعدها تقدمت السويد من أجل تعزيز التقدم في النتيجة بعدة محاولات.

وعقب وصول المباراة لساعة من اللعب اضطر المدرب روبيرت مورينو لتغيير الحارس دي خيا بسبب الإصابة إضافة إلى الزج بالمهاجم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا، هذا الأخير كان في الموعد بعدما سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع الذي أهدى إسبانيا بطاقة التأهل إلى بطولة الأمم الأوروبية بعدما رفعتْ رصيدها إلى عشرين نقطة، فيما رفعت السويد رصيدها إلى خمس عشرة نقطة لتواصل صراعها على المركز الثاني لضمان الوجود في اليورو.

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