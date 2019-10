يواصل المنتخب الوطني للتجديف لذوي الإعاقة معسكره التحضيري في العاصمة التونسية وتحديدا في منطقة البحيرة، الذي يتكون من رياضيين هما عبد الرحمن إدريس وسحر الغنيمي تحت إشراف المدرب محمد الرابطي.

ويسعى المنتخب الوطني من خلال هذا المعسكر للوصول لأقصى درجات الاستعداد تأهبا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

The post المنتخب الوطني للتجديف لذوي الإعاقة يستعد للمشاركة في تصفيات أولمبياد طوكيو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية