على حساب المنتخب السويدي.. إسبانيا تعبر إلى نهائيات كأس أمم أوروبا

عبر منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه السويدي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة للتصفيات.

حيث سجل المهاجم السويدي، ماركوس بيرغ، هدف التقدم لبلاده ورد عليه المهاجم الإسباني رودريغو مورينو بهدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

هذا ورفع منتخب إسبانيا رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 20 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية، ليصبح بعيداً عن متناول أقرب مطارديه وصيفه السويدي، الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة.

كما يحتل منتخب رومانيا المركز الثالث، برصيد 14 نقطة، بعد تعادله هو الآخر أمام ضيفه النرويجي، صاحب المركز الرابع، برصيد 11 نقطة.

