6 منتخبات تضمن التأهل إلى “العرس الأوروبي”

بدأت الرؤية تتضح للمنتخبات المتأهلة إلى أمم أوروبا، فتوقف الفيفا الأخير بالتصفيات الأوروبية حمل ست منتخبات إلى العرس الأوروبي الصيف القادم.

وكانت بليجكا أول المتأهلين إلى اليورو، كيف لا وهم أفضل منتخبات القارة الأوروبية في الوقت الراهن وصدارتها للمجموعة التاسعة من التصفيات بالعلامة الكاملة وضعت الشياطين الحمر بقيادة المدرب روبيرتو مارتينيز كأبرز مرشح للتتويج باليورو، كما رافقتها روسيا إلى الأمم الأوروبية بعد تألقها في المونديال الصيف الماضي .

أما إيطاليا فعادت للواجهة الكروية من جديد فالتعديل كان مطلوبا والاستنجاد بالمدرب روبيرتو مانشيني كان الخيار الأمثل للأتزوري، مانشيني قاد السكوادرا أتزورا لثمانية انتصارات متتالية ونجح بالظفر ببطاقة مؤهلة لأمم أوروبا واقترب من معادلة أفضل انطلاقة لمدرب منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين.

وستكون أوكرانيا هي الأخرى من بين المنتخبات المتنافسة في الحدث الأوروبي بقيادة مدربها أندريه شيفشنكو الذي عرف كيف يضع توليفة بمزيج من الخبرة وموهبة الشبان لواحد من مفاجآت التصفيات بعدما وضعت حاملة اللقب البرتغال بقيادة نجمها رونالدو في مأزق من أجل المحافظة على لقب النسخة الأخيرة في فرنسا لتبتعد عنها بفارق ثماني نقاط في صدارة المجموعة الثانية .

وسترفع بولندا هي الأخرى علمها في أمم أوروبا بريادتها للمجموعة السابعة متقدمة على النمسا، فاعتمادها كان واضحا على نجمها وهدافها في التصفيات روبيرت ليفاندوفسكي الذي من المتوقع أن ينهي مسيرته عقب اليورو .

من جانبها ستكون إسبانيا حاضرة ومرشحة بقوة في اليورو بالرغم من عدم وجود مدرب يملك الخبرة الكافية للمنافسة على بطولة كبرى، بعد تنحي المدرب أنريكي واستلام مورينو للمهام لفترة مؤقتة .

وأرسلت تصفيات الأمم الأوروبية ست منتخبات حتى الآن في انتظار أن يتضاعف العدد في الجولات المقبلة في البطولة التي ستقام في اثنتي عشرة مدينة في نسخة استثنائية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية