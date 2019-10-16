الأتزوري يكتسح ليشتنشتاين بخماسية

حققت إيطاليا المتأهلة سلفا إلى اليورو فوزا ساحقا على مضيفتها ليشتنشتاين بخماسية نظيفة ضمن مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وسجل أهداف الأتزوري لاعب يوفنتوس فيدريكو برنارديسكي في أول دقائق المباراة، وفي الشوط الثاني سجلت إيطاليا أربعة أهداف منها هدفان لمهاجم تورينو أندريا بيلوتي ومدافع ميلان أليسيو رومانيولي إضافة إلى ستيفان الشعراوي.

لترفع إيطاليا رصيدها إلى أربع وعشرين نقطة من ثماني مباريات لتواصل تحقيقها للعلامة الكاملة في التصفيات بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني، في حين لا تزال ليتشنشتاين تتواجد في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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