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الأتزوري يكتسح ليشتنشتاين بخماسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت إيطاليا المتأهلة سلفا إلى اليورو فوزا ساحقا على مضيفتها ليشتنشتاين بخماسية نظيفة ضمن مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وسجل أهداف الأتزوري لاعب يوفنتوس فيدريكو برنارديسكي في أول دقائق المباراة، وفي الشوط الثاني سجلت إيطاليا أربعة أهداف منها هدفان لمهاجم تورينو أندريا بيلوتي ومدافع ميلان أليسيو رومانيولي إضافة إلى ستيفان الشعراوي.

لترفع إيطاليا رصيدها إلى أربع وعشرين نقطة من ثماني مباريات لتواصل تحقيقها للعلامة الكاملة في التصفيات بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني، في حين لا تزال ليتشنشتاين تتواجد في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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