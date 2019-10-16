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الزنتان تكرم أبطال رالي الفنك المقام في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في المعهد العالي الصناعي في الزنتان حفل استقبال وتكريم لفريق RS للراليات والرياضيات الميكانيكية عقب المشاركة في رالي الفنك الدولي المقام في تونس.

ونُظّم الحفل برعاية مراسم الضيافة ومنظمة فزعة شباب للأعمال التطوعية ومنظمة العمل التطوعي ليبيا ومعرض الزنتان للكتاب وبلدية الزنتان.

وتم خلال الحفل الذي حضره محبو الرياضات الميكانيكية في الزنتان، تكريم البطل الليبي السائق شكري عقوف بعد تتويجه ببطولة الرالي صحبة فريق يضم سائق وملاح وفريق صيانة ودعم يتكون من 8 فنيين من الشباب الليبيين، حيث اجتاز مراحل السباق بزمن وقدره 56 ساعة على متن سيارته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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