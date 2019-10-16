الزنتان تكرم أبطال رالي الفنك المقام في تونس

أقيم في المعهد العالي الصناعي في الزنتان حفل استقبال وتكريم لفريق RS للراليات والرياضيات الميكانيكية عقب المشاركة في رالي الفنك الدولي المقام في تونس.

ونُظّم الحفل برعاية مراسم الضيافة ومنظمة فزعة شباب للأعمال التطوعية ومنظمة العمل التطوعي ليبيا ومعرض الزنتان للكتاب وبلدية الزنتان.

وتم خلال الحفل الذي حضره محبو الرياضات الميكانيكية في الزنتان، تكريم البطل الليبي السائق شكري عقوف بعد تتويجه ببطولة الرالي صحبة فريق يضم سائق وملاح وفريق صيانة ودعم يتكون من 8 فنيين من الشباب الليبيين، حيث اجتاز مراحل السباق بزمن وقدره 56 ساعة على متن سيارته.

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