أوضح نادي ريال مدريد حالة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش بعد تعرضه للإصابة الأحد الماضي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلده ضد ويلز ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

حيث قال الريال في بيان نشره بالخصوص:

“أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء للوكا مودريتش، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أن اللاعب يعاني من كدمة في عضلات الفخذ الأيمن. سيتم تقييم تطور حالته”.

هذا ولم يحدد النادي الملكي مدة غياب نجمه الكرواتي، لكن تقارير صحفية ذكرت أن التعافي من مثل هذه الإصابة يتطلب فترة راحة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام.

ولن يُشارك مودريتش في مباراة الريال أمام مايوركا، المقررة السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك من أجل تهيئه لمباراة الثلاثاء المقبل أمام غالطة سراي التركي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأيضاً للقاء الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

The post ريال مدريد يكشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها «لوكا مودريتش» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا