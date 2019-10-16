“اليويفا” يعاقب لاتسيو على “عنصرية جمهوره”

سيضطر نادي لاتسيو الإيطالي لإغلاق أربعة أقسام في الجزء الشمالي من مدرجات الملعب الأولمبي في روما خلال المباراة المقررة إقامتها في السابع من نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة اليوروباليغ عندما يستقبل فريق سلتيك الاسكتلندي.

ويأتي إغلاق المدرجات بسبب عقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي لاتسيو إثر سلوك عنصري من مشجعيه خلال مباراة ذهابه مع رين الفرنسي في دور المجموعات من نفس البطولة.

وتشمل العقوبة أيضا غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، بالإضافة لمعاقبة النادي العاصمي بخوض مباراة أخرى بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم تكرار مثل هذه السلوكيات العنصرية.

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