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“اليويفا” يعاقب لاتسيو على “عنصرية جمهوره”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيضطر نادي لاتسيو الإيطالي لإغلاق أربعة أقسام في الجزء الشمالي من مدرجات الملعب الأولمبي في روما خلال المباراة المقررة إقامتها في السابع من نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة اليوروباليغ عندما يستقبل فريق سلتيك الاسكتلندي.

ويأتي إغلاق المدرجات بسبب عقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي لاتسيو إثر سلوك عنصري من مشجعيه خلال مباراة ذهابه مع رين الفرنسي في دور المجموعات من نفس البطولة.

وتشمل العقوبة أيضا غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، بالإضافة لمعاقبة النادي العاصمي بخوض مباراة أخرى بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم تكرار مثل هذه السلوكيات العنصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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