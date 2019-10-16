بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال

أخبار ليبيا24- خاص

أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال المبروك عبدالقادر الفيتوري أن بطولة المنطقة الشرقية لرفع الأثقال ستنطلق خلال يومي الخميس والجمعة في مركز إعادة التأهيل بنغازي.

وأضاف الفيتوري لـ”أخبار ليبيا24″ أن المشاركة ستكون لعدد 16 نادي يمثلونها 65 رياضي.

وستشارك من بنغازي أندية الاتحاد العسكري والتحدي والوحدة وبنغازي الجديدة و شمال بنغازي و قاريونس و الاستقلال و المجاهد قمينس.

فيما ستشارك أندية الجبل الأخضر بعدد 4 أندية هي الأخضر والقيروان و الشعلة و جامعة علي السنوسي وتشارك 5 أندية من طبرق هي الصقور و المختار و الهلال طبرق و الأندلس و بدر الجغبوب.

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