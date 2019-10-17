“ليبيا الرياضية” تحصل على حقوق بث مباراة منتخبنا أمام تونس بتصفيات “شان 2020”

كشفت مصادر خاصة لـ “ريميسا” عن أن قناة ليبيا الرياضية حصلت على حقوق بث مباراة الحسم بين فرسان المتوسط والمنتخب التونسي في تصفيات الأمم الأفريقية للمحليين 2020.

ويترقب الجمهور الليبي المباراة الحاسمة بين المنتخبين، المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر بمدينة طنجة المغربية .

ويواصل منتخبنا استعداداته بإقامة عدة مباريات ودية كان آخرها، لقاء موريتانيا، الذي أقيم في نواكشوط، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يشار إلى أن منتخبنا خسر مباراته أمام مضيفه المنتخب التونسي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء يوم 21 سبتمبر الماضي، على ملعب رادس الدولي، في مرحلة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020”.

فيما يستعد منتخبنا الوطني الأول، لمواجهة نظيره المنتخب التونسي يوم 16 نوفمبر المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية “كان 2021” بالكاميرون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية